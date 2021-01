Wien-Hietzing: Mann wegen sexueller Belästigung in Bim angezeigt

Ein 33-jähriger Mann soll am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr eine 17-jährige Frau sexuell belästigt haben. Der Verdächtige soll sich bei der Kennedybrücke in Wien-Hietzing in einer Straßenbahn hinter die Frau gesetzt und anzügliche Aussagen gemacht haben.

Außerdem soll der jemenitische Staatsbürger der Frau mehrmals ans Gesäß gegriffen haben. Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling hielten den Mann noch in der Straßenbahn an. Nach der Einvernahme wurde der Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt.

