Wien-Hietzing: Betagtes Ehepaar in Wohnung gefesselt und ausgeraubt

Zwei unbekannte Männer haben am Freitagabend in Wien-Hietzing ein betagtes Ehepaar - einen 69-jährigen Mann und eine 79-jährige Frau - in deren Wohnung überfallen und ausgeraubt. Laut Polizei sollen die Täter gegen 20.15 Uhr an der Gegensprechanlage einen für Halloween typischen Spruch gesagt haben, woraufhin ihnen das Haustor geöffnet wurde. An der Wohnungstür bedrohten die vollmaskierten Täter die Bewohner mit Faustfeuerwaffen, drängten sie in die Wohnung, fesselten beide Opfer und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld, Schmuck und den Mobiltelefonen der Geschädigten. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Die 79-jährige Frau konnte sich später selbst befreien und suchte bei einer Nachbarin Hilfe, die den Polizeinotruf verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos. Dürfte gezielte Tat gewesen sein Die Polizei wollte gegenüber der APA aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details zu der Tat bekannt geben. Die Verdächtigen dürften aber gezielt vorgegangen sein und auch die Halloweennacht bewusst gewählt haben. Laut den bisherigen Aussagen der Opfer war einer der Täter etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, sehr schlank und trug eine schwarze Vollmaskierung, vermutlich bestehend aus einem Schal und einer Haube. Er hatte hellblaue Augen, trug schwarze Kleidung - Jeans, Daunenjacke mit Kapuze, Schuhe und Handschuhe - und sprach Deutsch mit slawischem Akzent.