Nach dem "Rammbock"-Einbruch: Tullner Juwelier wirkt gefasst

Der Juwelier in der Tullner Innenstadt hat den Freitag und auch den Samstag damit verbracht, die Spuren der Verwüstung, den die Einbrecher in den frühen Morgenstunden des Freitags verursacht hatten, so gut wie möglich zu beseitigen. Matthias Figl spricht im Gespräch mit dem KURIER von einem Schaden von „mehr als 100.000 Euro“. So genau könne er noch nicht beziffern, was die gestohlene Ware wert ist und die Aufräumarbeiten kosten.

In „Rammbock-Manier“ Mit einem gestohlenen Kastenwagen waren die noch unbekannten Täter Freitagfrüh in die Auslage des Juweliergeschäfts gekracht. Zum geraubten Schmuck kommen auf den bestohlenen Geschäftsmann zusätzlich Kosten für das schwer ramponierte Portal sowie für das maßgefertigte Interieur hinzu. Matthias Figl zeigte sich am Samstag klarerweise wenig erfreut über die massive Attacke, dennoch versuchte er zu relativieren: „Zunächst einmal bin ich fast froh, dass der Angriff nicht während unserer Öffnungszeiten erfolgt ist“. Er möchte sich gar nicht ausdenken, was dann hätte passiert können. Aus heiterem Himmel traf ihn der nächtliche Raub nicht: „Irgendwie wartet man darauf. Wir haben bis dato an die zehn Einbruchsversuche zählen müssen. Das ist nun schon der zweite Einbruch in das Geschäft.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Bild der Verwüstung: Ins Juweliergeschäft Figl im Zentrum von Tulln wurde eingebrochen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Bild der Verwüstung: Ins Juweliergeschäft Figl im Zentrum von Tulln wurde eingebrochen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Bild der Verwüstung: Ins Juweliergeschäft Figl im Zentrum von Tulln wurde eingebrochen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Bild der Verwüstung: Ins Juweliergeschäft Figl im Zentrum von Tulln wurde eingebrochen.