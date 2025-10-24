Niederösterreich

"Rammbock"-Einbruch bei Juwelier in Tulln

Detailansicht eines österreichischen Polizeiautos.
Das Auto, mit dem die Einbrecher in die Auslagenscheibe gekracht waren, ließen die Täter zurück.
24.10.25, 11:08
In "Rammbock"-Manier haben Unbekannte am Freitag in den frühen Morgenstunden einen Einbruch bei einem Juwelier in der niederösterreichischen Bezirksstadt Tulln verübt. Sie entkamen mit Beute in vorerst unbekannter Höhe. Das Auto, mit dem sie in die Auslagenscheibe gekracht waren, ließen die Täter zurück, teilte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion in St. Pölten auf Anfrage mit.

Der Einbruch war gegen 3.30 Uhr verübt worden. Am Werk gewesen sein dürfte ein Trio. Es verließ den Tatort zu Fuß. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

