Wien-Hernals: Drogendealer nach intensiven Ermittlungen festgenommen

Beamte der Wiener Polizei konnten vergangenen Donnerstag in Wien-Hernals einen 41-jährigen Serben festnehmen. Der Festnahme waren umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen, denn der 41-Jährige steht im Verdacht, über eine längeren Zeitraum Heroin an Abnehmer in Wien-Hietzing, -Penzing und -Rudolfsheim-Fünfhaus verkauft zu haben.

Am 21. Jänner konnte der Tatverdächtige schließlich beim Verkauf von Suchtmittel beobachtet und im Anschluss festgenommen werden. Der 41-Jährige zeigte sich vorerst teilgeständig und gab an, selbst drogensüchtig zu sein. Das Landeskriminalamt ermittelt über die weiteren Zusammenhänge.

Verpassen Sie keine Nachricht rund um Einsätze von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: