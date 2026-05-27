Handgranate bei Bauarbeiten in Wien entdeckt

Ein Baggerfahrer macht am Dienstag eine gefährliche Entdeckung: Im Zuge von Bauarbeiten in der Maxingerstraße im 3. Bezirk hob er einen verdächtigen Gegenstand aus dem Erdreich. Die Polizei wurde verständigt, vor Ort gab ein anwesender sprengstoffkundiger Arbeiter bei gegenüber den Beamten an, dass es sich vermutlich um eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelte.

Die Polizisten sperrten den Gefahrenbereich ab. Der Entminungsdienst des Bundesheeres musste anrücken und bestätigte die Vermutung des Arbeiters. Das Kriegsrelikt wurde entfernt und sicher abtransportiert.

Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden. Wer einen verdächtigen Gegenstand findet, soll sich laut Polizei wie folgt verhalten: Merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz. Rufen Sie unverzüglich 133.