Bei einer nächtlichen Schwerpunktaktion am Neubau- und Mariahilfer Gürtel sind in der Nacht auf Sonntag sechs Raser ins Netz der Polizisten der Polizeiinspektion Westbahnhof geraten. Sie wurden teilweise bei Rennen erwischt und waren dabei jeweils mit rund 100 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs.

Solche Verkehrsschwerpunktaktionen führt die Landespolizeidirektion Wien regelmäßig zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch. Geschwindigkeitsüberschreitungen stehen dabei im Fokus, da diese zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle zählen. 17-Jährigem wurde Probeführerschein abgenommen Am Gürtel in den Bezirken Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus ging es um 3.15 Uhr los: Da fiel ein 17-jähriger Lenker der Polizei durch abrupte Spurwechsel auf. Die Lasermessung im Bereich des Mariahilfer Gürtels zeigte eine Geschwindigkeit von 110 km/h. Erlaubt sind dort nur 50. Die Beamten fuhren dem Österreicher nach und stellten weitere Verwaltungsübertretungen fest, etwa das Missachten einer roten Ampel. Dem 17-Jährigen wurde sein Probeführerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde er wegen insgesamt zwölf Delikten angezeigt.