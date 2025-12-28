100 km/h statt 50: Polizei zog sechs Raser am Wiener Gürtel aus dem Verkehr
Bei einer nächtlichen Schwerpunktaktion am Neubau- und Mariahilfer Gürtel sind in der Nacht auf Sonntag sechs Raser ins Netz der Polizisten der Polizeiinspektion Westbahnhof geraten. Sie wurden teilweise bei Rennen erwischt und waren dabei jeweils mit rund 100 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs.
Solche Verkehrsschwerpunktaktionen führt die Landespolizeidirektion Wien regelmäßig zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch. Geschwindigkeitsüberschreitungen stehen dabei im Fokus, da diese zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle zählen.
17-Jährigem wurde Probeführerschein abgenommen
Am Gürtel in den Bezirken Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus ging es um 3.15 Uhr los: Da fiel ein 17-jähriger Lenker der Polizei durch abrupte Spurwechsel auf. Die Lasermessung im Bereich des Mariahilfer Gürtels zeigte eine Geschwindigkeit von 110 km/h. Erlaubt sind dort nur 50. Die Beamten fuhren dem Österreicher nach und stellten weitere Verwaltungsübertretungen fest, etwa das Missachten einer roten Ampel. Dem 17-Jährigen wurde sein Probeführerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde er wegen insgesamt zwölf Delikten angezeigt.
Eine halbe Stunde später hielten die Beamten zwei Pkw-Lenker an, die sich offensichtlich ein Straßenrennen lieferten, schildert die Polizei. Ein 21-jähriger afghanischer Staatsangehöriger wurde mit 100 km/h, der zweite Lenker, ein 19-Jähriger mit ungeklärter Staatsangehörigkeit, mit 96 km/h gemessen – jeweils bei erlaubten 50 km/h.
Gegen 4.15 Uhr raste ein 23-Jähriger mit 92 km/h durch die 50er-Zone. Der Mann hatte keine gültige Lenkberechtigung.
Polizei kassierte mehrere Führerscheine in einer Nacht
Kurze Zeit später stoppte die Polizei ein weiteres Straßenrennen: Ein 19-jähriger Österreicher war mit 100 km/h unterwegs, der zweite Lenker, ein 20-jähriger Syrer war sogar um 3 km/h schneller. Beide mussten ihren Probeführerschein abgeben.
Die Bilanz der Schwerpunktaktion vom 28. Dezember: Die Polizei erstattete rund 100 Anzeigen wegen verkehrsrechtlicher Delikte und hob 15 Organmandate ein. Sechs Raser wurden aus dem Verkehr gezogen, mehrere (Probe)Führerscheine wurden abgenommen.
