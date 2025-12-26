Polizei stoppte fünf Raser am Gürtel, ein Auto beschlagnahmt

Bei einer Schwerpunktaktion in der Nacht auf den 6.12. am Wiener Gürtel haben Beamte der Polizeiinspektion Westbahnhof mehrere Raser aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wurden fünf Führerscheine abgenommen. Bei einem 18-Jährigen endete die Amtshandlung gar mit der Abnahme des Probeführerscheins sowie des Dreier-BMW. Dazu kamen neun Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen und 27 aufgrund anderer verwaltungsrechtlicher Übertretungen.

Gegen 1.45 Uhr wurde ein 27-jähriger irakischer Staatsangehöriger am Mariahilfer Gürtel per Lasermessgerät mit 95 km/h bei erlaubten 50 gemessen. Der Mann in seinem Golf fiel zudem durch mehrere unvermittelte Spurwechsel ohne Blinken im dichten Verkehr auf. Dem Raser wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zwei Wettrennen endeten mit Führerscheinverlust Ebenfalls am Mariahilfer Gürtel lieferten sich gegen 3.00 Uhr eine 22-jährige bosnische Staatsangehörige in einem Audi A3 und ein 24-jähriger bulgarischer Staatsbürger in einem weiteren Pkw ein Wettrennen. Dabei wurde die Frau mit 95, der Mann mit 93 Stundenkilometern gemessen.