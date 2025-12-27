100 km/h zu schnell: Auto eines Rasers in OÖ beschlagnahmt

Die Polizei hat einem 28-jährigen Raser in der Nacht auf Samstag in Oberösterreich den Führerschein abgenommen und den Pkw vorläufig beschlagnahmt.

Der Mann aus Linz hatte im Gemeindegebiet von Leonding (Bezirk Linz-Land) das Tempolimit von 50 km/h auf der Wiener Bundesstraße ignoriert. Er war mit 149 km/h nahezu um 100 km/h zu schnell unterwegs gewesen, wie Lasermessungen ergeben haben.