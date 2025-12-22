Hunderte Personen bei illegalen Auto-Tuner-Treffen in Vösendorf

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Über mehrere Monate hinweg soll ein 27-Jähriger zu illegalen Treffen der Auto-Tuning-Szene in Vösendorf (Bezirk Mödling) aufgerufen haben. Polizeiangaben vom Montag zufolge wurden dabei gefährliche Fahrmanöver unmittelbar vor Zuschauermengen "geboten". Teilweise sollen Hunderte Personen an den Zusammenkünften teilgenommen haben, Sicherheitsvorkehrungen blieben laut Exekutive aber außen vor. Der Wiener ist nicht geständig, ihn und andere Teilnehmer erwarten Anzeigen.

Schauplatz der von 1. Oktober 2024 bis zum 10. Mai 2025 über die Bühne gegangenen Treffen war ein Waschplatz in Vösendorf. Weshalb die Ermittlungen begannen Ermittlungen nahmen nach der Anzeige der betroffenen Immobiliengesellschaft Fahrt auf. Moniert wurde schwere Sachbeschädigung durch massiven Reifenabrieb auf dem Asphalt und den Bodenmarkierungen. Der durch Fahrmanöver entstandene Sachschaden an der Infrastruktur wurde von dem Unternehmen zudem mit mehr als 30.000 Euro beziffert.

Als Hauptbeschuldigter wurde der Betreiber einer Auto-Tuning-Seite auf Social Media ausgeforscht. Der 27-jährige Wiener soll die Plattform mit 28.000 Followern für den Aufruf zu regelmäßigen Treffen genutzt haben. "Burnouts" und Drift-Manöver An Ort und Stelle dürfte der österreichische Staatsbürger die Teilnehmer dann gezielt zu gefährlichen Fahrmanövern angestiftet haben. Zum Repertoire der PS-Freaks gehörten "Burnouts", Drift-Manöver sowie das Mitfahren von Personen in Kofferräumen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Angefertigte Videos seien später auf der Social-Media-Plattform veröffentlicht worden.