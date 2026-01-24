Wien

65 Unfälle: Wiener Rettung im Dauereinsatz nach nächtlichem Glatteis

Eine Frau stürzt auf Glatteis.
Verletzungen an Hand, Schulter und Ellbogen: Wiener Berufsrettung absolvierte 65 Einsätze bis Samstagmittag.
24.01.26, 12:21

Das in der Nacht entstandene Glatteis hat am Samstagvormittag in Wien für einen Dauereinsatz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufsrettung gesorgt.

Ich bin ausgerutscht und habe mich verletzt – was nun?

65 Einsätze am Samstagvormittag

Bis Mittag wurden 65 Einsätze absolviert, sagte ein Sprecher der APA. Behandelt wurden vor allem Verletzungen an der Hand, der Schulter und am Ellbogen. Die Rettung, die am Samstag mit entsprechend mehr Personal im Einsatz war, rief weiterhin zur Vorsicht auf. Gegen Mittag beruhigte sich die Situation durch das zunehmende Tauwetter aber wieder.

Agenturen, safran  | 

