65 Unfälle: Wiener Rettung im Dauereinsatz nach nächtlichem Glatteis

Das in der Nacht entstandene Glatteis hat am Samstagvormittag in Wien für einen Dauereinsatz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufsrettung gesorgt.

65 Einsätze am Samstagvormittag

Bis Mittag wurden 65 Einsätze absolviert, sagte ein Sprecher der APA. Behandelt wurden vor allem Verletzungen an der Hand, der Schulter und am Ellbogen. Die Rettung, die am Samstag mit entsprechend mehr Personal im Einsatz war, rief weiterhin zur Vorsicht auf. Gegen Mittag beruhigte sich die Situation durch das zunehmende Tauwetter aber wieder.