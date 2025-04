24-Jähriger wurde am Heimweg in Wien mit Glasflasche attackiert

Ein 24-Jähriger hat am Sonntagabend in Wien-Favoriten eine Glasflasche auf den Hinterkopf bekommen und wurde dadurch verletzt.

Laut Polizeisprecherin Anna Gutt gab der junge Mann an, auf dem Heimweg von der Arbeit gewesen zu sein, als er in der Gellertgasse gegen 19.15 Uhr von drei Unbekannten grundlos beschimpft wurde. Er habe die Männer ignoriert und sei an ihnen vorbeigegangen. Plötzlich attackierte ihn einer von hinten mit der Flasche.