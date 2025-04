34-jährige Skitourengeherin bei Lawinenabgang in Sölden schwer verletzt

Bei einem Lawinenabgang im Gemeindegebiet des Tiroler Wintersportorts Sölden (Bezirk Imst) ist am Ostersonntag eine 34-jährige Skitourengeherin schwer verletzt worden. Sie wurde gemeinsam mit ihrem 32-jährigen Begleiter unterhalb der Liebener Spitze (3.399 Meter) von einem Schneebrett erfasst und etwa 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände mitgerissen.

Während der Mann mit einer leichten Beinverletzung davonkam, wurde die Frau am ganzen Körper schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei leistete der 32-Jährige umgehend Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Aufgrund der Wetterbedingungen musste die Bergrettung Obergurgl allerdings einen Teil des Aufstiegs zur Unfallstelle zu Fuß zurücklegen.

In weiterer Folge wurde die Frau per Akja auf eine Seehöhe von 2.500 Meter gebracht, von wo sie mit einem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen wurde.