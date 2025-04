23 Meter ins Seil gestürzt: Kletterer in Tirol schwer verletzt

Der 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Rumpf und wurde nach einer Taubergung per Helikopter und der Erstversorgung ins Krankenhaus nach St. Johann geflogen.

Ein 25-jähriger Kletterer ist am Ostersonntag bei einer Klettertour im Wilden Kaiser im Gemeindegebiet von Ellmau (Bezirk Kufstein) rund 23 Meter ins Seil gestürzt. Zwar wurde er von einem 23-jährigen Kletterpartner gesichert, doch hielten drei mobile Zwischensicherungen den Kräften nicht stand.

Der 25-Jährige war als Mitglied einer vierköpfigen Gruppe unterwegs, die die Klettertour „Weiberwedda“ am Friedrichsturm in zwei Zweierseilschaften bestritt. Der 25-Jährige kletterte in der siebenten Seillänge (Schwierigkeitsgrad 6+) vor, der 23-Jährige sicherte ab.

Etwa zehn Meter oberhalb des Standplatzes verlor der 23-Jährige aus unbekannter Ursache den Halt und fiel ins Seil. Weil die Zwischensicherungen der Belastung nicht standhielten, stürzte der 25-Jährige in den Stand ab. Nach einem Notruf wurden die vier Kletterer vom Notarzthubschrauber geborgen.