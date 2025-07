Waluliso: Ein Botschafter des Guten ist gestorben

Der Umwelt- und Friedensaktivist, dessen Pseudonym sich aus den ersten beiden Buchstaben der Wörter Wasser, Luft, Licht und Sonne zusammensetzte, verstarb kurz nach seinem 82. Geburtstag am 21. Juli 1996.

Beigesetzt wurde Waluliso, geboren Ludwig „Wickerl“ Anton Weinberger, am Zentralfriedhof. Seine letzte Ruhestätte hatte er sich noch zu Lebzeiten selbst ausgesucht. Seinen Lebensabend verbrachte der Wiener in seiner Wohnung, die nur neun Quadratmeter groß gewesen sein soll, und einem Pensionistenheim auf der Schmelz.

Der Mann in der Toga

In seiner weißen Toga predigte Waluliso den Wienern regelmäßig am Naschmarkt oder Stephansplatz über die Wichtigkeit der Nächstenliebe und den Schutz der Natur. Vor allem Letzteres war ihm bekanntlich ein großes Anliegen: In den 1970er-Jahren sammelte er beispielsweise Unterschriften für die Erhaltung der Wiener Donauinsel als Naherholungsgebiet.

Ein Wunsch ging erst nach seinem Tod in Erfüllung: Eine Verbindung vom Hubertusdamm am nördlichen Ufer über die Neue Donau zur Donauinsel, im Bereich des FKK-Geländes, der sogenannten Hirscheninsel. 1998 wurde die Brücke für Fußgänger und Radfahrer offiziell als „Walulisobrücke“ eröffnet.