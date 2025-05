14-jähriger Messer-Räuber vor Gericht: "Es tut mir leid"

Gegen einen 14-Jährigen ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen schweren Raubes verhandelt worden, weil er am 28. Dezember 2024 zwei andere Jugendliche mit einem Messer mit einer Klingenlänge von 16,5 Zentimetern bedroht und diesen ihre Jacke bzw. ihre Haube abgenommen hatte.