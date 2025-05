Zweijähriger in Wien in Neue Donau gefallen und gerettet

Ein Zweijähriger ist am frühen Sonntagnachmittag in der Brigittenauer Bucht in Wien in die Neue Donau gefallen und befand sich rund drei bis vier Minuten unter Wasser. Wie ein Sprecher der Berufsrettung mitteilte, alarmierten Passanten die Berufsrettung.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich das Kleinkind bereits an Land, vermutlich dürften die Passanten den Buben aus dem Wasser geholt haben.

Die Besatzung des Notarzthelikopters C9 reanimierte den Zweijährigen. Das Kleinkind war bereits wieder wach und ansprechbar, während es zur Kinderintensivstation eines Krankenhauses geflogen wurde.