Frauen bedrohten Männer mit Messern in Wien-Hernals und -Brigittenau

Mit zwei Fällen von Gewalt in der Privatsphäre innerhalb kurzer Zeit hat sich die Wiener Polizei am Samstagabend in Hernals und in der Brigittenau zu beschäftigen gehabt. Eher ungewöhnlich: In beiden Fällen waren die Frauen die Tatverdächtigen.

Gegen 20 Uhr wollte sich ein 30-Jähriger einige persönliche Sachen aus der Wohnung seiner 16-jährigen Ex-Freundin in Hernals holen. Nur rund eine halbe Stunde später gerieten Eheleute in der Brigittenau aneinander.

Messer an den Hals gehalten

Die Jugendliche in Hernals soll laut Polizeisprecherin Anna Gutt versucht haben, den Mann am Verlassen des Appartements zu hindern. Als ihr das nicht gelang, verfolgte sie den 30-Jährigen auf die Straße, wo sie ihm laut Zeugen ein Messer an den Hals hielt.