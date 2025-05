Home-Invasion in Hernals: Lockvogel stellte 20-Jährigem Falle

In einer Wohnung in Hernals ist es Samstagabend zu einem versuchten Raubüberfall gekommen, wie die Landespolizeidirektion Wien am Sonntag berichtete. Das 20-jährige Opfer hatte sich mit einer Frau, die er auf einer Social-Media-Plattform kennengelernt hatte, verabredet.

Das Date entpuppte sich jedoch als Lockvogel. Die Frau tauchte mit zwei Männern im Schlepptau in der Wohnung des 20-Jährigen auf. Sie stießen den jungen Mann zu Boden und schlugen ihm mehrfach ins Gesicht. Zudem drohten sie dem 20-Jährigen, ihn umzubringen, während sie ihm ein Messer an den Hals hielten.

Handgemenge mit Mitbewohner

Die Täter durchsuchten die Wohnung vergeblich nach Wertgegenständen und Bargeld, entrissen dann dem 20-Jährigen sein Mobiltelefon und löschten seinen Chatverlauf mit der Lockperson. Als sie gerade ohne Beute die Flucht antraten, stand plötzlich der 38-jährige Mitbewohner des Opfers vor der Wohnungstüre.