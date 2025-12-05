Wien stellt Genossenschaft wegen Verstößen unter Aufsicht

Die Gemeinnützigenaufsicht schreitet bei einer Wiener Wohnbaugesellschaft ein: Aktuelle Prüfberichte sowie Behördenerhebungen bei der Bau- und Siedlungs-Genossenschaft "Kriegerheimstätten" hätten eine Reihe von Problemen zutage gefördert. Das teilte das Büro von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) am Freitag mit. Für die Genossenschaft wurde nun ein Kommissär der Landesregierung eingesetzt.

Details zu den beanstandeten Punkten wurden nicht genannt, laut der Mitteilung wurden aber Verstöße gegen das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, die Gebarungsrichtlinienverordnung für gemeinnützige Bauvereinigungen sowie gegen die Satzung der Genossenschaft festgestellt. Geschehen ist dies bei einer Prüfung, die der jeweils zuständige Revisionsverband jährlich durchführt. Genossenschaft verwaltet 400 Wohnungen Als "aufsichtsbehördliche Maßnahme" wird nun ein Regierungskommissär eingesetzt, hieß es. Er soll sich um die Einhaltung sämtlicher Bestimmungen sowie die Sicherung des Vermögens kümmern. Die Genossenschaft verwaltet laut Rathaus rund 400 Wohnungen. "Die laufende Überwachung der gemeinnützigen Bauvereinigungen im Rahmen unserer Aufsichtstätigkeit stellt sicher, dass Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit im Sinne der Gemeinnützigkeit zuverlässig eingehalten werden. Zeigen diese Kontrollen Verfehlungen von einzelnen auf, sind konsequente behördliche Maßnahmen notwendig, um Fehlentwicklungen abzustellen und künftigen Schaden abzuwenden", erläuterte Viktoria Neuber, die Dienststellenleiterin der für die Gemeinnützigenaufsicht zuständigen Magistratsabteilung 50.