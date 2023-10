Nach dem Angriff der Hamas in Israel plant die israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) eine Gedenkveranstaltung am Mittwoch in Wien am Ballhausplatz. IKG-Präsident, Oskar Deutsch, lud via Video ein, um zu gedenken und zu beten. Die Veranstaltung findet zeitgleich mit einer pro-palästinensischen Solidaritätsversammlung, nur wenige Meter weiter am Stephansplatz statt.

Die IKG warnte die Teilnehmer des Gedenkens. Sie sollten am Weg zum Ballhausplatz bzw. beim Verlassen der Veranstaltung, mitgeführte Israelfahnen und Transparente verdeckt führen und weiter: "Bitte meiden Sie außerdem den Bereich rund um den Stephansplatz, zumal hier am Abend eine propalästinensische Demonstration stattfinden soll."

Damit ist eine Mahnwache für Palästina gemeint, die von der Gruppe "Palästina Solidarität Österreich" organisiert wird.

➤ Mehr lesen: Erneute pro-palästinensische Kundgebung in Wien