35-Jährige stach in Wien-Fünfhausnach auf schlafenden Mann ein

Berufsrettung
Der Mann (65) wurde bei dem Messerangriff lebensgefährlich verletzt. Die Ungarin wurde festgenommen.
27.01.26, 12:39

Eine 35-jährige Frau aus Ungarn wurde in Wien-Fünfhaus festgenommen, nachdem sie verdächtigt wird, einen 65-jährigen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich am Montagvormittag in der Wohnung des Opfers. Laut Polizei soll die Tatverdächtige auf den Mann eingestochen haben, während dieser schlief. Das lebensgefährlich verletzte Opfer wurde von Polizeibeamten im Stiegenhaus des Wohnhauses aufgefunden, woraufhin die Berufsrettung Wien die notfallmedizinische Versorgung übernahm.

Wega nahm Frau in Wohnung fest

Spezialkräfte der Wega konnten die Tatverdächtige noch in der Wohnung widerstandslos festnehmen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 65-Jährige der Frau, die über keinen festen Wohnsitz in Österreich verfügt, Unterkunft gewährt.

17-Jähriger bei Messerangriff in Kagran verletzt
Messerattacke: 70-Jähriger nach Angriff auf Ex-Partnerin festgenommen

Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine den Behörden bereits bekannte Person, die mutmaßlich unter psychischen Problemen leidet. Eine Vernehmung war zunächst nicht möglich, da die Frau vor Ort lediglich wirre Angaben machte.

Polizei ermittelt Hintergründe der Tat

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 35-Jährige in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Motiven der Tat dauern an.

