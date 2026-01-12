Salzburg

Messerattacke: 70-Jähriger nach Angriff auf Ex-Partnerin festgenommen

Das Foto zeigt Blaulicht eines Einsatzwagens der Polizei.
Ein Flachgauer soll in Mattsee seine Ex-Lebensgefährtin mit einem Messer verletzt haben.
12.01.26, 21:02

In Mattsee ist es Montagvormittag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einem älteren Paar gekommen. Ein 70-jähriger Flachgauer soll seine 67-jährige ehemalige Lebensgefährtin dabei mit einem Messer attackiert haben.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den mutmaßlichen Täter noch in der Wohnung fest.

Hintergründe noch unklar

Die Ursache für den Streit ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, im Verlauf der Auseinandersetzung zu einem Messer gegriffen und die Frau damit schwer verletzt zu haben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Die verletzte 67-Jährige wurde nach Erstversorgung zur weiteren Behandlung in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Das Landeskriminalamt hat die Spurensicherung am Tatort durchgeführt und die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang übernommen.

