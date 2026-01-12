Messerattacke: 70-Jähriger nach Angriff auf Ex-Partnerin festgenommen

In Mattsee ist es Montagvormittag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einem älteren Paar gekommen. Ein 70-jähriger Flachgauer soll seine 67-jährige ehemalige Lebensgefährtin dabei mit einem Messer attackiert haben.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den mutmaßlichen Täter noch in der Wohnung fest.