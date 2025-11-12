Zweimal in Wohnung vergewaltigt: 20-Jährige alarmierte Nachbarn

Das Opfer schilderte, dass der Mann sie außerdem in die Prostitution zwingen wollte. Der 21-Jährige soll zudem mehrfach körperliche Gewalt angewendet und die Frau verletzt haben. Zwei Wochen lang soll sie in seiner Wohnung festgehalten worden sein. Erst am 31. Oktober konnte sie aus der Wohnung flüchten.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen

In ihrer Verzweiflung wandte sie sich an Nachbarn und bat diese um Hilfe. Die Polizei wurde alarmiert, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen eingeleitet. Beamte aus dem Ermittlungsbereich Menschenhandel im Landeskriminalamt Wien übernahmen den Fall. Am 10. November gelang es den Ermittlern schließlich, den Verdächtigen in Gerarsdorf in Niederösterreich festzunehmen. Er verweigerte die Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.