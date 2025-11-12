Zweimal in Wohnung vergewaltigt: 20-Jährige alarmierte Nachbarn
Es hätte ein Clubabend wie jeder andere werden sollen: Im Oktober lernte die 20-Jährige einen jungen Mann kennen, der ihr anbot, vorübergehend in seiner Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus zu übernachten.
Die Frau nahm das Angebot an - mit verhängnisvollen Folgen. Laut Angaben der Polizei soll der 21-jährige Rumäne die Frau zweimal vergewaltigt und mit einer Gasdruckpistole bedroht haben.
Das Opfer schilderte, dass der Mann sie außerdem in die Prostitution zwingen wollte. Der 21-Jährige soll zudem mehrfach körperliche Gewalt angewendet und die Frau verletzt haben. Zwei Wochen lang soll sie in seiner Wohnung festgehalten worden sein. Erst am 31. Oktober konnte sie aus der Wohnung flüchten.
Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen
In ihrer Verzweiflung wandte sie sich an Nachbarn und bat diese um Hilfe. Die Polizei wurde alarmiert, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen eingeleitet. Beamte aus dem Ermittlungsbereich Menschenhandel im Landeskriminalamt Wien übernahmen den Fall. Am 10. November gelang es den Ermittlern schließlich, den Verdächtigen in Gerarsdorf in Niederösterreich festzunehmen. Er verweigerte die Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.
Hilfe für Betroffene
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
- Frauenhelpline: 0800 222 555
- Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
- Opfer-Notruf: 0800 112 112
- Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22
