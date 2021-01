Wien-Fünfhaus: Fußgänger von Lkw angefahren

Am Donnerstag wurde in der Kreuzung zwischen Stiegergasse und Diefenbachgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall verletzt. Laut ersten Erhebungen der Polizei soll der 40-jährige Fußgänger den einen ungeregelten Schutzweg überquert haben, als er von einem Klein-Lkw erfasst wurde.

Der Fußgänger wurde nach dem Zusammenstoß durch die Wiener Berufsrettung an der Unfallstelle notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Der 52-jährige Unfalllenker musste einen Alkoholtest machen, dieser war aber negativ.

