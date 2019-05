Wien: Freizeitbetriebe fordern kleines Glücksspiel zurück

Nachdem Rot-Grün im Jahr 2014 die bestehende Regelung für das sogenannte kleine Glücksspiel in Wien auslaufen ließ, wollen Branchenvertreter Spielautomaten wieder einführen. Die Wirtschaftskammer Wien hat nun dazu ein Konzept vorgestellt.

Sie will Spielautomaten wieder erlauben - wenn auch in einer streng regulierten Variante: „Das Aus hat nur ein Abdriften in die Illegalität gebracht“, sagt Gerti Schmidt, Obfrau der Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe in der Wiener Wirtschaftskammer.

Nur mehr Bagatellbeträge

Ein Grundproblem war laut Schmidt, dass das kleine Glücksspiel eigentlich kein solches war. Eingeführt wurde es 1986. Von den Einsätzen und Gewinnmöglichkeiten (50 Cent bzw. 20 Euro) war es prinzipiell stark limintiert. Jedoch habe man sich nicht auf neue technische Möglichkeiten eingestellt. Somit seien oft Spielabläufe mit höheren Einsätzen und Gewinnausschüttungen angeboten worden, als erlaubt war.