Kabelbrand: Floridsdorfer Brücke komplett gesperrt

Ein Feuerwehreinsatz unter der Floridsdorfer Brücke führt zu Verkehrsbehinderungen. Grund dafür ist ein Kabelbrand in einem Technikraum der MA 33 (Wien leuchtet) unterhalb der Brücke.

Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte aus und sperrte die Brücke aus Sicherheitsgründen vorübergehend für den Verkehr. Auch die Straßenbahnlinie 31 ist betroffen und kann zeitweise nicht auf der gesamten Strecke fahren.

Keine Verletzten

Die Einsatzkräfte waren unter anderem damit beschäftigt, die Stromversorgung der betroffenen Leitung zu lokalisieren und abzuschalten. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand