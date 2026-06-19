Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Kabelbrand: Floridsdorfer Brücke komplett gesperrt
Die Floridsdorfer Brücke wurde aufgrund eines Kabelbrands am Freitagnachmittag gesperrt.
Zusammenfassung
- Ein Kabelbrand in einem Technikraum der MA 33 unter der Floridsdorfer Brücke hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.
- Die Floridsdorfer Brücke wurde aus Sicherheitsgründen vorübergehend komplett gesperrt, auch die Straßenbahnlinie 31 ist betroffen.
- Die Feuerwehr lokalisierte und unterbrach die Stromversorgung der betroffenen Leitung, verletzt wurde niemand.
Ein Feuerwehreinsatz unter der Floridsdorfer Brücke führt zu Verkehrsbehinderungen. Grund dafür ist ein Kabelbrand in einem Technikraum der MA 33 (Wien leuchtet) unterhalb der Brücke.
Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte aus und sperrte die Brücke aus Sicherheitsgründen vorübergehend für den Verkehr. Auch die Straßenbahnlinie 31 ist betroffen und kann zeitweise nicht auf der gesamten Strecke fahren.
Keine Verletzten
Die Einsatzkräfte waren unter anderem damit beschäftigt, die Stromversorgung der betroffenen Leitung zu lokalisieren und abzuschalten. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand
Kommentare