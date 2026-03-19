Angriff in Floridsdorf: 15-Jähriger schlägt Mutter und Schwester

Ein Streit um Geld ist am Mittwoch in Wien-Floridsdorf eskaliert: Ein 15-Jähriger soll zunächst seine 24-jährige Schwester und anschließend auch seine 45-jährige Mutter attackiert haben, wie die APA berichtet.

Die Polizei nahm den Jugendlichen vorläufig fest, wie es am Donnerstag in einer Aussendung hieß. Laut Angaben der Polizei verhielt sich der Jugendliche zunehmend aggressiv, nachdem ihm seine Mutter kein Geld geben wollte.

Betretungsverbot gegen Jugendlichen

Als sich die 24-jährige Schwester schützend zwischen die beiden stellte, soll der 15-Jährige auf sie eingeschlagen haben, sodass sie zu Boden ging. Danach attackierte er auch die Mutter.

Beamte der Polizeiinspektion Donaufelder Straße trafen kurz darauf ein und nahmen den Jugendlichen vorläufig fest und sprachen ein Betretungsverbot aus. Die 24-Jährige wurde mit Verletzungen im Oberkörperbereich von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und dann in ein Spital gebracht.