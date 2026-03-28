21-Jähriger bewarf Polizisten von Balkon mit Glasflaschen
Zusammenfassung
- 21-Jähriger in Wien-Floridsdorf bedrohte Polizisten und warf Glasflaschen vom Balkon.
- Der Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und verweigerte das Öffnen der Wohnungstür.
- WEGA öffnete gewaltsam die Tür, der Mann wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.
Ein 21-Jähriger, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben dürfte, hat am Freitagabend in Wien-Floridsdorf für Wirbel gesorgt.
Der Mann hatte in seiner Wohnung laut herumgeschrien und gegen die Wände gehämmert, Anrainer riefen die Polizei. Als die Beamten bei der Wohnung des Mannes eintrafen, bedrohte er sie mit dem Erschießen und warf vom Balkon Glasflaschen auf die Polizisten. Auch die WEGA musste ausrücken, berichtete die Polizei am Samstag.
Polizisten bedroht
Die Polizisten forderten den Beschuldigten beim Eintreffen an seiner Adresse auf, die Wohnungstür zu öffnen. Dieser Forderung wollte der Mann nicht nachkommen. Stattdessen drohte er, die Beamten zu erschießen, teilte Polizeisprecher Markus Dittrich mit. Danach warf der Mann Glasflaschen auf jene Polizisten, die vor dem Mehrparteienhaus die Außensicherung durchführten. Waffe hatte der Mann keine, auch mit den Glasflaschen traf er niemanden.
Beamte der WEGA öffneten schließlich gewaltsam die Wohnungstür. Der Mieter, ein 21-jähriger Österreicher, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde vorläufig festgenommen. Nach ärztlicher Begutachtung brachten ihn die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt.
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