21-Jähriger bewarf Polizisten von Balkon mit Glasflaschen

Ein 21-Jähriger, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben dürfte, hat am Freitagabend in Wien-Floridsdorf für Wirbel gesorgt.

Der Mann hatte in seiner Wohnung laut herumgeschrien und gegen die Wände gehämmert, Anrainer riefen die Polizei. Als die Beamten bei der Wohnung des Mannes eintrafen, bedrohte er sie mit dem Erschießen und warf vom Balkon Glasflaschen auf die Polizisten. Auch die WEGA musste ausrücken, berichtete die Polizei am Samstag.