Ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger haben am Freitag in der Früh in Wien-Meidling mit einem Nothammer die Auslagenscheibe eines Elektrogeschäfts eingeschlagen und mehrere Elektrogeräte sowie Bargeld gestohlen.

Das Diebesgut umfasste 140 Euro, Mobiltelefone, Lautsprecherboxen und eine Waage, teilte die Polizei mit. Der Geschäftsinhaber beobachtete die Tat über eine Überwachungskamera und wählte den Polizeinotruf. Die beiden Verdächtigen wurden kurz danach festgenommen.