Zwei Teenager brachen in Wien in einen Handyshop ein
Zusammenfassung
- Zwei Teenager brachen in Wien-Meidling in ein Elektrogeschäft ein und stahlen Bargeld, Handys, Boxen und eine Waage.
- Der Geschäftsinhaber alarmierte die Polizei, die die Verdächtigen kurz nach der Tat festnahm und das Diebesgut sicherstellte.
- Einer der Beschuldigten zeigte sich nicht geständig, der andere verweigerte die Aussage; beide wurden in eine Justizanstalt gebracht.
Ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger haben am Freitag in der Früh in Wien-Meidling mit einem Nothammer die Auslagenscheibe eines Elektrogeschäfts eingeschlagen und mehrere Elektrogeräte sowie Bargeld gestohlen.
Das Diebesgut umfasste 140 Euro, Mobiltelefone, Lautsprecherboxen und eine Waage, teilte die Polizei mit. Der Geschäftsinhaber beobachtete die Tat über eine Überwachungskamera und wählte den Polizeinotruf. Die beiden Verdächtigen wurden kurz danach festgenommen.
Die Beamten stellten bei den beiden Beschuldigten sowohl den Nothammer als auch die gesamte Beute sicher. Das eigene Handy hatte einer der Burschen auf der Flucht weggeschmissen.
Beide Verdächtigen im Gefängnis
In den Vernehmungen zeigte sich einer der Verdächtigen nicht geständig, der andere verweigerte die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide in eine Justizanstalt gebracht.
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