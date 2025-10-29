Schüsse in Floridsdorf: Bewaffneter Mann hat sich in Wohnung verschanzt

In Wien-Floridsdorf kam es am Mittwochabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Laut Angaben aus gut informierten Polizeikreisen hat sich ein bewaffneter Mann in einer Wohnung verschanzt. Der Verdächtige soll betrunken sein und zwei Schüsse der WEGA provoziert haben.

Wie die Polizei Wien bestätigt, ist die Lage derzeit angespannt, aber unter Kontrolle. Spezialkräfte sind vor Ort. Der Bereich rund um die Ruthnergasse wurde großräumig abgesperrt.