Schüsse in Floridsdorf: Bewaffneter Mann hat sich in Wohnung verschanzt
In Wien-Floridsdorf kam es am Mittwochabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Laut Angaben aus gut informierten Polizeikreisen hat sich ein bewaffneter Mann in einer Wohnung verschanzt. Der Verdächtige soll betrunken sein und zwei Schüsse der WEGA provoziert haben.
Wie die Polizei Wien bestätigt, ist die Lage derzeit angespannt, aber unter Kontrolle. Spezialkräfte sind vor Ort. Der Bereich rund um die Ruthnergasse wurde großräumig abgesperrt.
Der Mann soll sich in seiner Wohnung verbarrikadiert haben. Eine Verhandlungsgruppe der Polizei versucht aktuell, den Gefährder zur Aufgabe zu bewegen. Ziel sei es, die Situation ohne weitere Eskalation zu beenden.
Verletzte wurden bislang nicht gemeldet. Für die Öffentlichkeit bestehe laut Polizei keine unmittelbare Gefahr. Die Einsatzkräfte bitten Anrainerinnen und Anrainer, den Bereich zu meiden und den Anweisungen der Polizei zu folgen.
Mehr dazu in Kürze.
