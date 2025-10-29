Chemieunfall in Wiener Putzerei: Frau in Lebensgefahr

Ein Chemieunfall hat am Mittwochvormittag in einer Putzerei in Wien-Penzing einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettung ausgelöst. Eine 60-jährige Mitarbeiterin wurde dabei lebensgefährlich verletzt .

Ein Kunde hatte kurz vor 10.30 Uhr einen beißenden Geruch bemerkt, das Geschäft nahe der Hadikgasse verlassen und sofort die Berufsrettung alarmiert, wie Sprecher Andreas Huber berichtete. Die Retter verständigten daraufhin die Berufsfeuerwehr, da die Frau ohne Atemschutz nicht geborgen werden konnte.

Schwerverletzte Frau wurde geborgen

Mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr an. Einsatzleiter Martin Hofbauer schilderte, dass die Schwerverletzte geborgen und an die Rettung übergeben wurde. Die Frau litt unter massiven Atembeschwerden, wurde stabilisiert und in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.