Wien

Wien-Floridsdorf: Festnahmen nach Fund von Drogen und Waffen

Wiener Polizei nahm zwei Männer nach Fund von Cannabis, Kokain und Gaspistolen in Floridsdorf vorläufig fest.
14.04.2026, 11:30

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FILE PHOTO: Marijuana plants are seen at the Rak Jang farm, one of the first farms that has been given permission by the Thai government to grow cannabis and sell products to medical facilities, in Nakhon Ratchasima

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien haben am Montag in Wien-Floridsdorf zwei Männer im Alter von 51 und 57 Jahren wegen des Verdachts mehrerer Suchtmitteldelikte vorläufig festgenommen. Die Beamten wurden zunächst auf eine 38-jährige Frau aufmerksam, die mit einem Kleinkind im Kinderwagen unterwegs war und vom mutmaßlichen Verkäufer, einem 51-jährigen Österreicher, mehrere Stück Substitol erworben haben soll.

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Große Mengen Cannabis und Waffen sichergestellt

Bei einer anschließenden gerichtlich bewilligten Hausdurchsuchung in der Wohnung des 51-jährigen Verdächtigen stellten die Ermittler rund zwei Kilogramm Cannabiskraut, Drogenersatzstoffe sowie eine Gaspistole sicher. In einer weiteren durchsuchten Nachbarwohnung, die offenbar mit einem 57-jährigen Serben in Verbindung steht, fanden die Beamten 77 Cannabispflanzen, etwa 320 Gramm Cannabiskraut sowie geringe Mengen Kokain und Ecstasy. Auch hier wurde eine Gaspistole beschlagnahmt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurden die beiden Verdächtigen auf freiem Fuß angezeigt. Bezüglich der suchtmittelabhängigen Frau, die mit ihrem Kleinkind informierten die Behörden die Wiener Kinder- und Jugendhilfe. 

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