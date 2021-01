Wien-Floridsdorf: Frau beißt Polizisten in den Arm

Am Donnerstag wurde die Polizei in den frühen Morgenstunden wegen eines Familienstreits nach Wien-Floridsdorf gerufen. Bereits im Stiegenhaus des Wohnhauses hörten die Beamten den Streit, eine "aufgebrachte" Frau soll laut Polizei die Tür geöffnet haben. In der Wohnung befanden sich auch der Ex-Lebensgefährte der Frau und der gemeinsame Sohn.

Hand- und Fußfesseln angelegt

Die Polizisten wollten die Frau befragen, was passiert sei - doch diese wurde laut den Beamten immer aggressiver. "Sämtliche Versuche, die Frau zu beruhigen, schlugen fehl", heißt es von der Polizei. Die 39-jährige Ukrainerin soll plötzlichen einen Beamten getreten haben. Sie wurde vorläufig festgenommen. Dabei soll sich die Frau im Unterarm eines Beamten verbissen haben. Der Polizist wurde leicht verletzt, seine Winterjacke verhinderte schlimmeres.

Der Frau wurden schließlich Handschellen angelegt, dennoch soll sie weiter getreten haben. Die Beamten griffen deswegen auch zu Fußfesseln. Dabei wurde ein weiterer Polizist am Knie verletzt. Schließlich stellte sich heraus, dass die Frau sich laut dem Ex-Lebensgefährten gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft haben soll.

