Cannabis-Großrazzia in Wien: 1.027 Pflanzen in Garage entdeckt

Das Landeskriminalamt Wien hat am Mittwoch eine großangelegte Cannabisplantage in Wien-Floridsdorf ausgehoben. Bei der Aktion wurden 1.027 Cannabispflanzen sichergestellt, die in einer Garage eines Gebäudes gezüchtet wurden. Der Betreiber der Anlage, ein 40-jähriger serbischer Staatsangehöriger, wurde vorläufig festgenommen.

Professionelle Aufzuchtanlage für Cannabis

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, Ermittlungsbereich Suchtmittelkriminalität, in Zusammenarbeit mit Beamten der Außenstelle Süd durchgeführt. Für die angeordnete Hausdurchsuchung am 15. April erhielten die Ermittler Unterstützung von der Sondereinheit Wega sowie Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf. Der Verdächtige soll in der Garage eine professionelle Aufzuchtanlage für Cannabis betrieben haben.

Der Tatverdächtige zeigte sich laut Polizeibericht in der Einvernahme geständig. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Cannabisproduzent in eine Justizanstalt gebracht.