Floridsdorf prüft Anrainerparken in Jedlesee

Zu wenig Parkplätze für zu viele Bewohner: Die Parkplatzsituation in mehreren Wohngebieten in Floridsdorf spitzte sich zuletzt immer mehr zu. In der gestrigen Sitzung der Bezirksvertretung brachte die SPÖ deshalb Antrag zur Prüfung von Anrainer in Jedlesee ein.

Besonders betroffen ist das Gebiet rund um den Karl-Seitz-Hof in Jedlesee. Dort soll nun geprüft werden, ob Anrainerparkplätze geschaffen werden. Der Antrag sieht vor, dass die zuständige MA 46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten) eine Auslastungserhebung durchführt.

Voraussetzung für Anrainerparken ist, dass bei einer Parkplatzzählung mindestens 90 Prozent des verfügbaren Parkraums ausgelastet sind. Wird diese Wert erreicht, dann könnten bis zu 30 Prozent der Stellplätze ausschließlich für Anrainerinnen und Anrainern reserviert werden. Nach einer Einführungsphase ist eine Evaluierung nach einem Jahr vorgesehen.

"Guter Dialog ist mir wichtig"

Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) betont, dass es ihm dabei um eine gute Lösung für die Menschen im Bezirk geht: „Mir als Bezirksvorsteher ist ein breiter Konsens und ein guter Dialog wichtig. Umso enttäuschter bin ich, dass die FPÖ dem Antrag und der Zuweisung in die Verkehrskommission zur weiteren Beratung nicht zugestimmt hat, somit kein Anrainerparken für die Bezirksbevölkerung möchte und nicht einmal darüber sprechen will.“