Wien: Mehrere Feuerwehreinsätze nach CO-Unfällen

Die Wiener Berufsfeuerwehr ist in den vergangenen Tagen vermehrt zu Einsätzen im Zusammenhang mit erhöhter Kohlenstoffmonoxid-Konzentration ausgerückt. In der Nacht auf Montag kam es in Wien-Landstraße zu einem Einsatz, bei dem eine Person reanimiert werden musste, teilte Sprecher Christian Feiler der APA am Montag mit. Eine Frau wurde leblos im Badezimmer vorgefunden. Sie wurde reanimiert, stabilisiert und in ein Spital gebracht, hieß es in einer Aussendung.