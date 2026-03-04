Polizeiaktion in Wien: Vier Festnahmen und sichergestellte Drogen

Die Wiener Polizei hat bei einer Schwerpunktaktion gegen Jugendkriminalität in Favoriten vier Personen festgenommen. Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) führte umfangreiche Kontrollen im Bereich Innerfavoriten durch, wie die Polizei mitteilte.

Neben der gezielten Bekämpfung von Jugendkriminalität lag ein besonderer Fokus auf Geschäfts- und Kfz-Einbruchsdiebstählen durch jugendliche Tätergruppierungen.

Drogenfund am Keplerplatz

Am Keplerplatz nahmen Beamte des Landeskriminalamts Wien zwei Männer, einen 31-jährigen Staatenlosen und einen 29-jährigen Afghanen, fest. Die beiden stehen unter Verdacht, mit Suchtmitteln im öffentlichen Raum gehandelt zu haben. Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte 5,4 Gramm Cannabisharz, 0,9 Gramm Kokain sowie 120 Euro Bargeld sicher. Einer der Beschuldigten wurde in eine Justizanstalt überstellt, teilte die Polizei mit.