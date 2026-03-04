Polizeiaktion in Wien: Vier Festnahmen und sichergestellte Drogen
Die Wiener Polizei hat bei einer Schwerpunktaktion gegen Jugendkriminalität in Favoriten vier Personen festgenommen. Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) führte umfangreiche Kontrollen im Bereich Innerfavoriten durch, wie die Polizei mitteilte.
Neben der gezielten Bekämpfung von Jugendkriminalität lag ein besonderer Fokus auf Geschäfts- und Kfz-Einbruchsdiebstählen durch jugendliche Tätergruppierungen.
Drogenfund am Keplerplatz
Am Keplerplatz nahmen Beamte des Landeskriminalamts Wien zwei Männer, einen 31-jährigen Staatenlosen und einen 29-jährigen Afghanen, fest. Die beiden stehen unter Verdacht, mit Suchtmitteln im öffentlichen Raum gehandelt zu haben. Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte 5,4 Gramm Cannabisharz, 0,9 Gramm Kokain sowie 120 Euro Bargeld sicher. Einer der Beschuldigten wurde in eine Justizanstalt überstellt, teilte die Polizei mit.
Im Rahmen der Schwerpunktaktion wurden außerdem zwei weitere Personen festgenommen: Ein 22-jähriger Rumäne aufgrund einer fremdenrechtlichen Festnahmeanordnung sowie ein 28-jähriger Algerier, gegen den eine Festnahmeanordnung wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und Nötigung vorlag.
Vier Festnahmen und 17 Anzeigen
Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz der Aktion: Neben den vier Festnahmen wurden 17 Anzeigen erstattet und 36 Identitätsfeststellungen durchgeführt. Die Beamten stellten zudem insgesamt 68,5 Gramm Cannabis, 120 Euro Bargeld sowie ein Pfefferspray sicher. Die Polizei kündigte an, die verstärkten Kontrollen in den betroffenen Gebieten fortzusetzen.
Kommentare