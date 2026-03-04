Wien

Messerstiche am Keplerplatz: Mann schwer verletzt, Täter flüchtig

Bei einer Auseinandersetzung in Wien-Favoriten wurde ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt, der Täter ist flüchtig.


Vor der Keplerkirche in Wien-Favoriten kam es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer wurde von seinem Kontrahenten mit einem Küchenmesser angegriffen und erlitt dabei mehrere Stich- und Schnittwunden. Der Täter flüchtete mit dem Messer.

22-Jähriger in Wien-Favoriten mit Messer verletzt

Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagnachmittag. Passanten riefen die Rettungskräfte.

Opfer liegt im Tiefschlaf

Die Identität des Opfers ist noch nicht geklärt. Die Berufsrettung Wien hat den Mann versorgt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Derzeit befindet sich das Opfer im künstlichen Tiefschlaf, wie die Polizei berichtet. 

Derzeit ermittelt die Polizei die Hintergründe der Tat sowie eine mögliche Beziehung zwischen den beiden Männern. 

