Wien

22-Jähriger in Wien-Favoriten mit Messer verletzt

22-Jähriger in Wien-Favoriten mit Messer verletzt
Bande wollte Bargeld. Unbekannter Täter zückte Messer.
15.01.26, 14:52

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Favoriten von einer Gruppe junger Männer überfallen und verletzt worden. 

Raubüberfall

Die Beschuldigten sprachen das Opfer auf der Straße an und verlangten von ihm Bargeld, teilte die Polizei mit.

Als der 22-Jährige das verweigerte, zog einer ein Messer und fügte ihm damit eine Schnittverletzung oberhalb des Auges zu. Anschließend seien die Täter ohne Beute geflüchtet, so die Polizei. Das 22-jährige Opfer wurde in ein Spital gebracht.

