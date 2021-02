Wien-Favoriten: Quartett beim Ladendiebstahl erwischt

Ein rumänisches Quartett bestehend aus zwei Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren und zwei Männern im Alter von 22 und 24 Jahren steht im Verdacht, am Montagnachmittag in einer Drogerie in Wien-Favoriten Parfums gestohlen zu haben.

Dem Ladendetektiv zur Folge konnte er die beiden Männer beim Diebstahl von Parfum beobachten, während die beiden Frauen die Kassiererin als „zahlende“ Kundinnen abgelenkt hatten. Alle vier wurden vorläufig festgenommen.

Nach der polizeilichen Einvernahme wurden drei der vier auf freiem Fuß angezeigt. Der 22-Jährige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Gegen ihn ermittelt bereits die Staatsanwaltschaft Eisenstadt wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls.

