Polizisten ziehen Pistole in Bim: Betrunkener nach Drohung festgenommen

Am Dienstag sollen drei Jugendliche in einer Straßenbahn in Wien-Landstraße von einem Mann mit einem Messer bedroht worden sein. Jemand rief deswegen gegen 16.45 Uhr die Polizei in die Fasangasse, wo die Beamten die Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren neben einer mit Warnblinkanlage abgestellten Bim antrafen.

Die drei Jugendlichen berichteten von einem Mann, der sie ohne Grund in der Straßenbahn beschimpft und sie mit dem Umbringen bedroht haben soll. Er habe gedroht, sie mit einem Messer abstechen zu wollen. Dann sei der Mann in eine andere Straßenbahn umgestiegen.

Polizisten zogen Pistole

Die Polizei leitete sofort eine erfolgreiche Fahndung ein: Der Verdächtige, auf den die Beschreibung der Jugendlichen passte, wurde mit gezogener Pistole aufgefordert, seine Hände zu zeigen und aus der Straßenbahn auszusteigen. Bei der Personendurchsuchung fanden die Beamten allerdings kein Messer.

Der Verdächtige - ein 42-jähriger Deutscher - soll zugegeben haben, mit den Jugendlichen gestritten zu haben, die Bedrohung leugnete er aber. Der Mann hatte 1,28 Promille und wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem bekam er eine Anzeige nach den Corona-Maßnahmen, da er während der Einvernahme mehrmals seine Maske abgenommen haben soll.

