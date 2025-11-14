Polizei schnappte Parfum-Dieb in Wiener Drogerie

In Wien-Favoriten kam es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz in einer Drogerie.

Ein 45-jähriger Mann mit rumänischer Staatsbürgerschaft wurde nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl und anschließenden Drohungen gegen Mitarbeiter festgenommen.

Ladendetektive sollen den Mann dabei beobachtet haben, wie er mehrere Parfums in seine Jackentasche steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ.

Aggressive Reaktion auf Ansprache

Als die Detektive den mutmaßlichen Dieb vor dem Geschäft ansprachen, soll dieser äußerst aggressiv reagiert haben. Der Tatverdächtige soll die Mitarbeiter beschimpft und mit dem Umbringen bedroht haben. Auch gegenüber den alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof und der Bereitschaftseinheit Wien verhielt sich der Verdächtige laut Polizeibericht unkooperativ.