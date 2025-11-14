Radfahrer erlitt bei Crash mit Pkw in Wien schwere Verletzungen
Der 57-jährige Radfahrer wurde in Wien-Döbling nach dem Zusammenprall auf den Gehsteig geschleudert.
Ein Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Döbling schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der 57-Jährige an der Kreuzung Cottagegasse - Peter-Jordan-Straße mit einem Pkw und wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn auf den Gehsteig geschleudert.
Unfallursache wird ermittelt
Der Mann wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht, so die Polizei am Freitag. Die 78-jährige Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
