Wien

Radfahrer erlitt bei Crash mit Pkw in Wien schwere Verletzungen

Polizeischriftzug auf Polizeiauto.
Der 57-jährige Radfahrer wurde in Wien-Döbling nach dem Zusammenprall auf den Gehsteig geschleudert.
14.11.25, 14:04
Kommentare

Ein Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Döbling schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der 57-Jährige an der Kreuzung Cottagegasse - Peter-Jordan-Straße mit einem Pkw und wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn auf den Gehsteig geschleudert.

Jugendliche verursachten folgenschweren Unfall mit gestohlenem Auto

Unfallursache wird ermittelt

Der Mann wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht, so die Polizei am Freitag. Die 78-jährige Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Mehr zum Thema

Döbling Blaulicht
(Agenturen)  | 

Kommentare