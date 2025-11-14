Radfahrer erlitt bei Crash mit Pkw in Wien schwere Verletzungen

Ein Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Döbling schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der 57-Jährige an der Kreuzung Cottagegasse - Peter-Jordan-Straße mit einem Pkw und wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn auf den Gehsteig geschleudert.