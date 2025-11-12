Jugendliche verursachten folgenschweren Unfall mit gestohlenem Auto

Am Montagabend kam es in Wien-Floridsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem offenbar mehrere Jugendliche beteiligt waren, berichtet die Kronen Zeitung. Sie sollen zuvor ein Auto entwendet und damit innerhalb weniger Stunden zwei Unfälle verursacht haben. Ein 26-Jähriger Fußgänger wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Gegen 21.45 Uhr hörte eine Zeugin in der Ruthnergasse einen lauten Aufprall. Als sie nachsah, entdeckte sie einen Mann, der regungslos auf der Straße lag, während ein Auto mit offenen Türen rückwärts in Richtung Gerasdorfer Straße rollte. Mehrere Jugendliche liefen vom Unfallort davon, berichtet die Zeitung.

Notoperation rettete Leben

Der verletzte Mann wurde sofort medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Dort mussten die Ärzte eine Notoperation durchführen, die ihm das Leben rettete. Inzwischen befindet sich der 26-Jährige außer Lebensgefahr, heißt es in dem Bericht.