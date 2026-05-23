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Wien

Messerstich in Favoriten: 15 Personen attackieren drei Männer

Faustschlag, ausgeschlagene Zähne, Messerstich: Die Polizei ermittelt und fahndet nach den unbekannten Männern. Die Hintergründe sind unklar.
23.05.2026, 13:39

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Zu einer vorerst undurchsichtigen Gewalttat ist es am Freitagabend auf der Gudrunstraße in Wien-Favoriten gekommen. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtete, wurden drei Männer im Alter von 23, 30 und 37 Jahren von rund 15 Personen bedrängt.

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Der 37-Jährige kassierte einen Faustschlag. Als der 23-Jährige dazwischenging, wurden ihm zwei Zähne ausgeschlagen, ehe ihm mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen wurde. Danach flüchteten die unbekannten Täter.

Fahndung bisher ohne Erfolg

Eintreffende Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe, bis die Berufsrettung Wien die Erstversorgung der Verletzten übernahm. Der 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt eine Verletzung im Bereich der Oberlippe. Eine Fahndung nach den unbekannten Männern verlief negativ. Die Ermittlungen sind im Gange.

Blaulicht Wien Favoriten
Agenturen  | 

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