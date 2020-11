Wien-Favoriten: Mutmaßlicher Seriendieb in Parfümerie festgenommen

Ein Ladendetektiv beobachtete am Donnerstagnachmittag zwei mutmaßliche Diebe in einem Parfümeriegeschäft in der Favoritenstraße. Er versuchte, die Verdächtigen aufzuhalten, wobei aber einem der beiden Männer die Flucht gelang. Der Detektiv verständigte die Polizei.

Gesuchter Seriendieb

Es stellte sich heraus, dass der angehaltene Verdächtige, ein 56-jähriger Slowake, versucht hatte, ein Parfum und ein Armband aus dem Geschäft mitgehen zu lassen. Außerdem wurde der Mann laut Polizei wegen zehn weiterer Diebstähle gesucht. Der Ladendetektiv zeigte den Beamten Fotos von Überwachungskameras, die den Verdächtigen bei weiteren Diebstählen, alle in der Favoritenstraße, zeigen sollen.

Der 56-Jährige hatte zwei Promille und wurde von der Polizei wegen gewerbsmäßigen Diebstahls vorläufig festgenommen und angezeigt.

