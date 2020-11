Wien-Favoriten: Mutmaßlicher Ladendieb von Verkäufern angehalten

Am Donnerstagnachmittag beobachtete ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Wienerbergstraße einen Mann, der diverse Artikel aus einem Regal genommen und diese in eine Tasche gesteckt haben soll.

Als der Mann - ohne zu bezahlen - das Geschäft verlassen wollte, sprachen ihn die Mitarbeiter an. Der Verdächtige ließ die Tasche fallen und flüchtete aus dem Shop. Die Verkäufer hielten ihn aber fest und riefen die Polizei.

Die Beamten nahmen den 24-jährigen Serben fest. "Da der Tatverdächtige über keinen aufrechten Wohnsitz im Bundesgebiet verfügte und bereits einschlägig vorbestraft war, wurde er in eine Justizanstalt gebracht", heißt es von der Polizei.

