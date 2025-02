Maskierter mit Messer: Trafikantin in Favoriten überfallen

Ein mit einem Klappmesser bewaffneter Maskierter hat Montagabend eine Trafikantin in ihrem Geschäft in Wien-Favoriten ausgeraubt.

Verdächtiger in Straßenbahn

Ebenfalls mit einem Messer wurde Montagabend eine Angestellte an der Kassa eines Floridsdorfer Drogeriemarkts bedroht. Die 49-Jährige berichtete, der Mann habe in akzentfreiem Deutsch Geld gefordert. Er flüchtete mit Beute im mittleren vierstelligen Eurobereich. "Ein Zeuge berichtete, der mutmaßliche Täter sei in der Hanreitergasse in eine Straßenbahn eingestiegen, welche stadteinwärts fuhr", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Der Mann wurde als leicht korpulent beschrieben und habe Jeans, eine schwarze Kapuzenjacke, einen weißen Kapuzenpullover und eine schwarze FFP-2-Maske getragen.

Auch hier blieb die großangelegte Sofortfahndung erfolglos. In einem Mistkübel wurden nur zwei originalverpackte Müllsackrollen sichergestellt, die der Räuber vor der Tat in dem Drogeriemarkt gekauft hatte. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden unter der Telefonnummer 01-31310 DW 67800 entgegengenommen.