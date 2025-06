Mann zückte bei Streit in Wien-Favoriten Messer: Mehrere Verletzte

Die Wiener Polizei wurde Montagnachmittag in ein Mehrparteienhaus in Wien-Favoriten gerufen: Dort eskalierte ein verbaler Streit, wobei einer der Beteiligten ein Messer zückte. Bei diesem Messerangriff wurden insgesamt drei Personen verletzt. Laut der Landespolizeidirektion Wien kam es im Zuge des Einsatzes auch „zur Verwendung eines Pfeffersprays ", wodurch noch eine weitere Person verletzt wurde.

Opfer durch Berufsrettung Wien versorgt

Philipp Haßlinger, Pressesprecher der LPD Wien, berichtet dem KURIER, dass insgesamt vier Personen während des Streits verletzt wurden. Drei Opfer seien durch das Messer, ein weiteres durch Pfefferspray leicht verletzt worden.

Corina Had, Pressesprecherin der Berufsrettung Wien, ergänzt, dass von den vier Opfern insgesamt drei Personen durch Teams der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt wurden. Eine Person sei mit nicht lebensbedrohlichen Stichverletzungen im Oberkörperbereich in eine Wiener Klinik transportiert worden. Die zwei weiteren behandelten Opfer konnten nach der Versorgung in häusliche Pflege entlassen werden.